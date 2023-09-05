"أمن القاهرة" ينقذ مشردا في وسط البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه أحد الأشخاص مشرد بمنطقة وسط البلد.



وحددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مكان تواجده بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتبين عدم وجود محل إقامة له، وقد تم تقديم الرعاية اللازمة له.



يأتي ذلك إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

ضبط 1681 قضية ومخالفة في المترو

شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت جهود الحملات - خلال 24 ساعة- عن ضبط 1681 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3782 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

285 سنة سجن.. القبض على هاربين من أحكام قضائية



تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مدير قطاع الأمن العام، من ضبط 4 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس 285 سنة.



أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط طبيب صيدلي - مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية محكوم عليه بالحبس 72 سنة وكفالات مالية في 51 حُكم مستأنف، جزئي بتهم تبديد، شيكات.



وجرى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات.



كما تم ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ محكوم عليه بالحبس 62 سنة وكفالات مالية في 60 حُكم مستأنف، جزئي بتهم تبديد، إيصال أمانة.



وضبط عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم محكوم عليه بالحبس 136 سنة، وكفالات مالية في 58 حُكم مستأنف، جزئي بتهم "تبديد، إيصال أمانة، تجريف أرض زراعية".



وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.