الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو "سيدة المطرية"

الداخلية
الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من تعرضها للضرب من قِبل زوجها وأسرته، ما أدى لإصابتها. 

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وبالفحص تم تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية،  وباستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من زوجها لقيامه بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات زوجية بينهما.

وباستدعائه وسؤاله قرر بوجود خلافات زوجية بينهما وأنه قد تم الصلح بينهما وتعهد بعدم التعرض لها.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مصوغات ذهبية فى الشروق
 

كان قد جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية بالشروق. 
وكشفت التحقيقات أن المتهمة خادمة، واعترفت المتهمة بسرقتها لمصوغات ذهبية من شقة مخدومتها، بغرض بيعها والإنفاق منها على متطلباتها.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ يفيد بسرقة مصوغات ذهبية من شقة سكنية، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف علي مداخل ومخارج الشقة، وبإجراء التحريات تبين قيام الخادمة بسرقتها.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، مصادرة المضبوطات.

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