الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بلاغ جديد للنائب العام ضد قارئ القرآن على ألحان العود: ازدراء أديان

قارئ القرآن على ألحان
قارئ القرآن على ألحان العود

تقدم محامٍ ببلاغ جديد للنائب العام حمل الرقم 503546، ضد شخص يدعى أحمد حجازي، قرأ القرآن الكريم على أنغام العود، ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل البلاغ

وقال المحامي في بلاغه، إن الواقعة تتمثل في الفعل المجرم بتحويل القرآن الكريم إلى أغنية، وذلك من خلال تلحينه على أنغام العود، ونشر هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب المسلمين، وغضب كل أصحاب الأديان السماوية لما للقرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمها كل الأديان السماوية الأخرى.

وأضاف في بلاغه: أرى أن هذا الفعل ينطوي على عدة جرائم، منها ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تغيير شكل القرآن الكريم، وجعله شبيهًا بأغاني الغناء، والإساءة إلى الذات الإلهية، من خلال جعل القرآن الكريم في قالب موسيقي، والتحريض على العنف، من خلال إثارة غضب المسلمين. 

وتابع: بناء على ذلك، فإنني أطالبكم بالتحقيق في هذا الأمر، وفقًا لنصوص مواد قانون ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، تحت عنوان الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل، إذ تنص المادة 98 على: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي.

وفي قانون العقوبات المصري أيضا، تنص المادة 160 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، وماده 98 (و) من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

احمد حجازى أنغام العود ازدراء الدين ازدراء الدين الإسلامي السلم الاجتماعي ازدراء الأديان

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