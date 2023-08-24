الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من هو المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي فتحي

المستشار محمد شوقي فتحي - نائب عموم مصر اعتبارًا من 19 سبتمبر المقبل.

من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 - جامعة المنصورة.

عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.

عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.

عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005 .

عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوًا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.

ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020 .

عُين في 22 يونيو 2020 مساعدًا وزير لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن.

صدر في وقت سابق من اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبًا عامًا ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حمادة الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.

المستشار محمد شوقي نائب عموم مصر محافظة الغربية درجة الليسانس جامعة المنصورة محاكم الاستئناف

مواد متعلقة

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

وزير العدل يعرض على الرئيس السيسى ترشيحات منصب النائب العام وفق الدستور

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

النائب العام يأمر بالتحقيق فى انهيار عقار سيدى بشر بالإسكندرية

النائب العام يعقد لقاءات بالقيادات القضائية بالعاصمة الفرنسية

النائب العام: قيمة آثار بلادنا فى نفوسنا لا تقدر بأى مال

النائب العام يأمر بالتحقيق فى البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

من هو المستشار محمد شوقي فتحي النائب العام الجديد؟

أول تعليق لـ بوتين على مقتل قائد «فاجنر» إثر تحطم طائرته

ضبط سيدة ورجل مسلح حاولا سرقة محل مجوهرات بالإسماعيلية

مصاريف الأكاديمية البحرية 2024 في جميع الكليات بمصر

إحالة ربة منزل لاستخدام طفلتين في أعمال ممارسة الحرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)