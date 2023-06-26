النائب العام يأمر بالتحقيق فى انهيار عقار سيدى بشر بالإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية.

حيث انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته، وكلفت النيابة العامة الحماية المدنية ومسئولي الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والعقارات المجاورة.

كما شكلت لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة لإجراء المعاينة اللازمة للعقار وفحص ملفه وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بالتحفظ عليه وصولًا لبيان سبب الحادث، وجار استكمال إجراءات التحقيق.