الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير العدل يعرض على الرئيس السيسى ترشيحات منصب النائب العام وفق الدستور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وتناول الاجتماع متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها.

ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

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