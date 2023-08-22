القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد زوجها بعد حفلة تعذيب ببورسعيد

شهدت محافظة القليوبية جريمة بشعهة، حيث لقت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من اللواء محمد السيد مدير المباحث، بلاغ يفيد بتلقى مركز القناطر الخيرية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة المركز- بها جروح وسحجات متفرقة بالجسم).

فحص البلاغ

بالانتقال والفحص وبسؤال والدها اتهم (زوج المتوفاه، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي عليها بالضرب مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها، وعلل ذلك على إثر خلافات عائلية.

تحريات المباحث

و اشارت التحريات إلى أن الزوج انهال علي زوجته بالضرب فأصابها إصابات بالغة، نقلت على إثرها إلى المستشفى وكانت حالتها غير مستقرة فلفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

ضبط الزوج المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

اعترافات الزوج

وعقب القبض علي الزوج المتهم أدلى باعترافات تفصيلية في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث أقر المتهم أمام رجال المباحث بأنه لم يكن يقصد قتلها ولكن شيطانه دفعه لضربها بشدة بعد مشادة نشبت بينهما، موضحًا أن المشاكل تفاقمت بينهما مؤخرًا ولم يعد يشعر بالراحة، مشيرًا إلى أنه نادم على فعله والغرض كان هو تهذيبها.

باخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبيه أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهم.