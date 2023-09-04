"الدستور" في القلعة: بروفة أخيرة قبل انطلاق حفل ياسين التهامي

استعدت فرقة الشيخ ياسين التهامي لحفل الليلة وذلك داخل غرفة بروفات قلعة صلاح الدين الأيوبي قبل دقائق من انطلاق حفل شيخ الإنشاد ياسين التهامي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء في نسخته الـ31.

وجلست الفرقة داخل الغرفة في حالة إنسجام مع البدء في إجراء البروفات الأخيرة قبل الصعود على المسرح.

ورافقت “الدستور” الشيخ ياسين التهامي وفرقته للبروفات الأخيرة قبل الصعود للمسرح، في حضور د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور".

وتتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء على مدار 14 يوم وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفل متنوع منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ، سيمون ، هشام عباس ، عز الأسطول ، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق ، هشام خرما ، غالية بن على ، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة ، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.