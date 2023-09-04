غالية بن على وهشام خرما يخاطبان وجدان الجمهور بمهرجان القلعة (صور)

استمتع ضيوف مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية.

فعلى مسرح المحكى خاطبت التونسية غالية بن على وجدان جمهورها من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، حيث قدمت عدد من أعمال التراث المصري والتونسي بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة، كان منها "تتر فيلم مصري، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عني، قلبي يحدثني، عتاب يعقوب، أنا في انتظارك، يا مسافر، دع عنك، نوح الحمام، هيمتنى، دقيقة، رباعيات صلاح جاهين، ابن زيد، لاموني" وغيرها.

وبمذاق الفنون الحديثة قدم الموسيقار هشام خرما على آلتي البيانو والكى بورد عددًا من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر ومثلت حوارًا فنيًا مزج الآلات الشرقية والوتريات مع آلات النفخ والإيقاع كان منها "بدر، أندلس، بداية الرحلة، وادي الملوك، البداية، كون، خلخال، الحكاية، الإيمان، مراكش، استمر، الغروب، اليقين"، إلى جانب حلوة بلادي السمراء لـ بليغ حمدي وشمس الزناتي لـ هانى شنودة واللذان أعاد توزيعهما هشام خرما.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يومًا، وتقام في الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلًا متنوعًا، منهم 31 حفل على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، أحمد جمال.

كما يشارك حفلات المهرجان نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق ، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء