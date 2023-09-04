مهرجان القلعة.. الباز يحاور الشيخ ياسين التهامى فى لقاء خاص على "الحياة"

يحاور الإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الشيخ ياسين التهامي في لقاء خاص يذاع على قناة "الحياة" الفضائية من كواليس حفله المقرر إقامته في العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويتحدث الشيخ ياسين التهامي خلال اللقاء عن مشاركته المستمرة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء وكواليس تحضيراته لحفله الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من مريديه ومحبيه، الذي يقدم خلاله أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية.

في نوفمبر الماضي، شهد مسرح وزارة الشباب والرياضة، حفل توقيع كتاب الدكتور محمد الباز بعنوان "ياسين التهامي.. أسرار عميد دولة المداحين"، الصادر عن دار "بتانة" للنشر والتوزيع، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والشيخ ياسين التهامى، وعدد كبير من محبى ومريدى عميد دولة المداحين.

وعمل الدكتور محمد الباز على كتاب الشيخ ياسين التهامى لفترة تجاوزت الثلاثين شهراً، حيث التقى الشيخ ياسين العديد من المرات للاستماع لحكايات وأسرار وكواليس لم تنشر من قبل فى حياة الشيخ ياسين لسردها فى كتابه "عميد دولة المداحين".