السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تاجرى عملة فى حملة أمنية بمدينة نصر

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بكل دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية".

بمواجهتهما بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفا بمزاولتهما نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

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