الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عصابة المقابر.. أمن القاهرة يكشف سر سرقة مواتير المياه وبوابات مدافن البساتين

المتهمين
المتهمين

"لم تقدر تلك العصابة حرمة الموتى" تجولت تلك العصابة بمقابر البساتين للبحث عن هدفهم دون أي مراعاة لحرمة الموتى فقد انتزعوا الأبواب التي تحمي الجثامين من الكلاب.

لم يستمر نشاط تلك العصابة طويلًا بل سقطوا في شر أعمالهم فتم ضبطهم أثناء تنفيذ إحدى الجرائم تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، تخصصوا في سرقة مواتير المياه والأبواب الحديدية للمدافن.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين، مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصصا في سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وبمواجهتهما.. أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها.. وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة.

وعلى صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية، من ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة؛ لارتكابه 4 حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عصابة المقابر سرقة مواتير المياة بوابات المدافن البساتين حرمة الموتى مقابر البساتين

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