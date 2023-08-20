الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تحقق مع عصابة سرقت أموالًا من شركة شهيرة بالعمرانية

حبس
حبس

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع عصابة بينها سيدتان بتهمة سرقتة مبلغ مالي من داخل شركة شهيرة بمنطقة العمرانية.

أدلت المتهمة الرئيسية بوجود علاقة صداقة وجيرة بينها وبين سيدة تعمل في نفس الشركة، وأضافت أنها تعلم باحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وأفادت بأنها قامت بمغافلة صديقتها واستخرجت نسخة من المفتاح، وذهبت بصحبة باقي المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه، وأنفقنا جزءا منه.

 

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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