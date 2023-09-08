الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران دشنا يترأس مؤتمر "تي ناهتي" لشباب الإيبارشية

الانبا تكلا خلال
الانبا تكلا خلال المؤتمر

نظمت إيبارشية دشنا مؤتمرًا للشباب تحت عنوان "تي ناهتي"، على مدار ثلاثة أيام وذلك في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط "درنكه"، وبحضور الأنبا تكلا، مطران دشنا.

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تضمن المؤتمر بجانب صلاة القداس الإلهي كلمة ألقاها نيافته عن موضوع "العقيدة"، كما تناول المؤتمر محاضرات عن: "ألوهية السيد المسيح"، و"العقيدة في التسبحة"، واشتمل أيضًا على مجموعات عمل عن: "الشباب والعقيدة"، "الشباب والصحة النفسية"، "الشباب وسوق العمل"، "الشباب والكتاب المقدس"، وأيضًا درس كتاب عن "سفر دانيال"، وتضمن أيضًا كرنفال عقيدي وفقرات عقيدية متنوعة.

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من هو الأنبا تكلا؟

والأنبا تكلا من مواليد القاهرة (شبرا) في 1 يوليو 1960 م، في حي شبرا مصر.

حصل على الابتدائية من مدرسة عمر مكرم، والإعدادية من مدرسة الترعة البولاقية، والثانوية من مدرسة شبرا الخيمة.

رُسِمَ شماسًا يوم الأحد 15 أغسطس 1971 م برتبة أغنسطس على يد المتنيح الأنبا ثيؤفيلس أسقف ورئيس دير السريان.

خدم أيضًا في كنيسة العذراء بالحافظية بشبرا من خلال اجتماع أسرة مارمينا (لطلبة وطالبات مدرسة القاهرة للنسيج، وذلك لمدة خمسة سنوات بعد الإعدادية، وكان الاجتماع كل يوم أربعاء).

خدم كذلك في كنيسة الأنبا إبراَم بجزيرة بدران بشبرا في أسرة إعدادي وأيضًا اجتماع الخدمة.

حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1982.

بعد تخرجه من كلية التجارة عمل كمحاسب في إحدى شركات القطاع الخاص  وهي "شركة الاتحاد البورسعيدي التجاري".

كان يخدم أيضًا في خدمة القرية في فبراير 1977 م وذلك في قرى بإيبارشية المنوفية.

خدم بإيبارشية المنوفية كشماس مكرس، حيث تم التكريس يوم 11 سبتمبر 1983 م، وذلك تحت إشراف القمص صرابامون البراموسي بقرية فيشا. واستمر التكريس حتى نهاية يونيو 1984 م، ونتيجة الضغوط من أهالي القرية أنهى أ ميشيل التكريس وعاد إلى شبرا . وقد ترك خطابًا يشكر فيه نيافة الأنبا بنيامين والقمص صرابامون البراموسي.

تمت الموافقة على رهبنته طبقًا لرغبته، وقد تم تحديد دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو وكان تحت رعاية نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس الدير، وتم الذهاب إلى الدير مع رحلة يقودها نيافة الأنبا بنيامين إلى أسوان ومنها إلى الدير وتركوه في الدير واستكملوا رحلتهم وكان ذلك يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 1984 م.

وقد تمت سيامته أخا تحت اختبار الرهبنة باسم "الأخ تكلا" في يوم الأحد المبارك 9 سبتمبر 1984 م، وتمت رسامته أسقفًا في عام 1991.

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