الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أنيانوس يترأس تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشورة ببني مزار

الانبا انيانوس خلال
الانبا انيانوس خلال الحفل

احتفلت إيبارشية بني مزار والبهنسا، أول أمس، بتخريج دفعة جديدة من مدرسة المشورة المسيحية التابعة للإيبارشية، في كنيسة السيدة العذراء ببني مزار، وبحضور نيافة الأنبا أنيانوس أسقف الإيبارشية. 
 

 وسلم الأنبا  أنيانوس شهادات التخرج على الخريجين، والبالغ عددهم 130 خريجا وخريجة.

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 الكنائس المسيحية تستعد للاحتفال بعيد النيروز

 

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد النيروز المجيد، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مٌطرانياتهم.

وهنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أبنائه بمناسبة عيد النيروز عيد الشهداء ورأس السنة القبطية 1740 للشهداء، لافتًا إلى أننا نحتفل بهذه المناسبة لمدة 17 يومًا.

جاء ذلك في بداية عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي أقيم بكنيسة القديس الأنبا إبرآم في شارع زين العابدين بالإسكندرية.

وتتأهب الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة القادمة لصوم الميلاد 2023 المجيد بصلوات القداس الإلهي.

إيبارشية بني مزار والبهنسا بتخريج دفعة جديدة من مدرسة المشورة المسيحية مدرسة المشورة المسيحية كنيسة السيدة العذراء ببني مزار كنيسة مدرسة المشورة الانبا أنيانوس

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