الجمعة 08 سبتمبر 2023
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مصر

الكليات والمعاهد المتاحة.. لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023

تنسيق
تنسيق

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023.. يشغل الكثير من الطلاب حالياً بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة الدور الثاني لعام 2023 وانتظارهم لتاريخ تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد عن طريق رابط تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023 الدور الثاني.

لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثالثة 2023

ويصبح رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني متاحًا بعد التأكد من استلام الطلاب لشهادات الثانوية العامة من المدارس، إذ تحتوى على الرقم السرى الذي يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى لتدوين الرغبات بـ تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

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وبعد إعلان موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني يبدأ الطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتبلغ عدد رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني للالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة 75 رغبة، يتم تسجيلها كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ .
إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
إدخال رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني بالترتيب الذي يراه الطالب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
متاح للطالب تعديل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023


ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg


وكانت المرحلة الثالثة للتنسيق 2023 استهدفت الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، الحاصلين على مجموع 50% للشعبتين علمي وأدبي، والطلاب المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، وفي انتظار إعادة فتح المرحلة لاستقبال رغبات تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

وحدد مكتب التنسيق مواعيد إدخال الرغبات وتتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

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