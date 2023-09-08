الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تعقد مناظرة عن غياب الواعظ الدينى والعنف الأسرى اليوم

التنسيقية
التنسيقية

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السادسة مساءً، مناظرة حول «هل غياب الواعظ الديني السبب في العنف الأسري؟»، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول القضايا المطروحة ضمن أجندة جلسات الحوار الوطني.

وتتناول المناظرة التي تنظمها التنسيقية مسألة العنف الأسري وأسبابه، وبالتحديد دور الواعظ الديني في المسألة. 

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ويدير الحوار خلال المناظرة مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المناظرة الدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

العنف الأسري الواعظ الديني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شباب الأحزاب حزب المؤتمر المرأة

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