تنسيقية الأحزاب تهنئ مقلد بعد توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر"

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن حزب المؤتمر، بمناسبة تقلده رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في دور الانعقاد القادم.

وقالت التنسيقية إنها تتمنى لأحمد مقلد، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

«المؤتمر» يكلف أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية

وسبق، أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفا للنائب محمد طلبة.

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه على جهوده خلال الدورتين السابقتين، والتي عمل خلالها رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان.

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر، والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانة كبيرة ندعو الله أن يوفقا علي حملها وتأديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.