الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية الأحزاب تهنئ مقلد بعد توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر"

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن حزب المؤتمر، بمناسبة تقلده رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في دور الانعقاد القادم. 

وقالت التنسيقية إنها تتمنى لأحمد مقلد، دوام التوفيق والسداد على المستويات كافة.

 

 

«المؤتمر» يكلف أحمد مقلد برئاسة الهيئة البرلمانية 

وسبق، أصدر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ اليوم قرارا بتكليف النائب أحمد مقلد رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب خلفا للنائب محمد طلبة.

ووجه حزب المؤتمر الشكر للنائب محمد طلبه على جهوده خلال الدورتين السابقتين، والتي عمل خلالها رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر تحت قبة البرلمان. 

من جانبه، قال النائب أحمد مقلد، إن قرار توليه رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب كبير مثل حزب المؤتمر، والذي يشرف بالانتماء إليه هو تكليف وأمانة كبيرة ندعو الله أن يوفقا علي حملها وتأديتها بما فيه الخير لصالح الوطن.

 

txt

نائب التنسيقية: الرئيس السيسي عمل على دعم أسر الشهداء منذ توليه مقاليد الحكم

txt

حصاد أنشطة نائبة التنسيقية منال هلال بدور الانعقاد الثالث للبرلمان (إنفوجراف)

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية المؤتمر الهيئة البرلمانية حزب المؤتمر

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟