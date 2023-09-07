رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ الأسبق: توصيات تمكين الشباب بالحوار الوطني ستفتح آفاق جديدة

قالت إيمان راغب، رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ الأسبق، على هامش جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، والتي تناقش ثلاث محاور جوهرية وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لـ"الدستور" إن جلسة تمكين الشباب كانت جلسة ثرية جدًا، فالجميع يبذل قصارى جهده لضمان تمكين الشباب

تابع رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ الأسبق: أن التوصيات التي قدمت في جلسة تمكين الشباب ستفتح أفق جديدة على المجتمع المصري، موجهة الشكر لكل القائمين على الحوار الوطني، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل جلسة الحوار الوطني للأسبوع السادس

يواصل الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الخميس؛ لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسي، المحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتي ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المحور المجتمعي انعقاد جلستين للجنة الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة ما يتعلق بالصناعات الثقافية: السينما والدراما التليفزيونية، المسرح والموسيقى والغناء، وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة الشباب من خلال جلستين "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، وتشتبك تلك القضايا بمنظومة تشكيل الوعى المصرى التى تولى الدولة المصرية اهتمام كبير لها خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستعمل خلال جلساتها على طرح كافة الأفكار والرؤى من المشاركين بالحوار الوطنى فيما يرتبط بالنهوض وتنمية كافة الصناعات المتنوعة والمتعددة، وكيفية الاستفادة منها في معركة الوعي والهوية التي تخوضها الدولة المصرية، وذلك على مستوى صناعة السينما والدراما التليفزيونية، علاوة على ما يتعلق بصناعة المسرح والموسيقى والغناء.

وأضاف أن خطة اللجنة تشمل كيفية تعظيم دور القوى الناعمة في تنمية المجتمع، وتحديد الأدوار التى تقع على تلك الصناعات وما تجابها من تحديات تعيق تنفيذ ما يستوجب عليها القيام به، كما ستناقش اللجنة آليات استعادة الإنتاج المصرى ريادته بالمنطقة، والتسهيلات اللازمة للتصوير داخل مصر وما يستلزم من تنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وأن التصوير فى المعالم المصرية البارزة تمثل دعاية للثقافة المصرية وترويج قوى للسياحة، فضلا عن مناقشة ما يتعلق بالموسيقى والغناء وما يتعلق بحقوق الأداء العلني.