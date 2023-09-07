توزيع 3 آلاف شتلة زيتون على مزارعى شمال سيناء

تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي زراعة 100 مليون شجرة وهنجملها وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومؤسسة هنجملها، شهد اللواء د. محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، احتفالية توزيع 3000 شتلة زيتون بحضور كل من العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عاطف مطر، وكيل مديرية الزراعة بالمحافظة، والمهندس محمد رضا، رئيس محطة بحوث شمال سيناء، وشرين التيهى، منسق حملة 100 مليون شجرة.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الفعاليات بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفي إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (مصر 2030) ضمن خطة التنسيق مع المحطات البحثية والجهات التنفيذية بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف زغلول أن هذه الخطة تستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين خصوصا الشباب على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وخلق مناخ صحى وهو ما تسعى آلية مؤسسات الدولة المصرية وزيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار وعلى رأسها شجرة الزيتون التى تعد بمثابة الخير لكل أبناء سيناء.

وأشار إلى أن الدعم موزع كالآتي:

١٠٠٠ شتلة زيتون لمركز ومدينة الحسنة

٢٠٠ شتلة لقطاع تأمين شمال سيناء

٥٠٠ شتلة لمركز ومدينة الشيخ زويد

٣٠٠ شتلة لمركز ومدينة رفح

٤٠٠ شتلة للمعاهد الأزهرية

١٠٠ شتلة لمطرانية شمال سيناء

٥٠٠ شتلة لجامعة العريش.

وكان قد أكد الدكتور محمود قمحاوى، مدير معهد بحوث امراض النباتات ، أنه فى إطار التعاون بين معهد بحوث أمراض النباتات والمنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية عقد المعهد الدورة التدريبية القطرية بعنوان "أهم الأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة في مصر والطرق الحديثة للمكافحة" في الفترة من 4 – 6/9/2023.

وذلك برعاية د. كامل عامر، مدير المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وبإشراف د. محسن أبورحاب، وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، حيث تهدف الدورة إلي تدريب إكثر من (30) باحثا من مركز البحوث الزراعية علي أهم المظاهر المرضية التى تصيب أشجار الفاكهة والتى تساعد المشتغلين فى هذا المجال على التعرف على الأعراض المميزة لكل مرض سواء الفطرية – البكتيرية – الفيروسية وكذلك النيماتودية التى تصيب محاصيل الفاكهة تحت ظروف تغير المناخ وبالتالى إمكانية وضع برامج مكافحة متكاملة لهذه الأمراض. كما تناولت الدورة التعرف على أحدث الطرق لمكافحة أمراض أشجار الفاكهة والحفاظ علي جودة الثمار في مرحلة ما بعد الحصاد والجمع والتسويق والتصدير والتداول.



وأضاف "قمحاوى" أن التغيرات المناخيه قد أدت إلى ظهور بعض المسببات الممرضة للنبات التى لم يكن لها تأثير يذكر على بعض المحاصيل وأصبحت تحدث الآن ضررا بالمحصول العائل وقد تم تسليط الضوء على هذه المسببات وكيفية السيطرة عليها.

وقد تناولت الدورة التى حاضر فيها نخبة متميزة من الباحثين الأكفاء كيفية تشخيص المرض النباتى والإدارة المتكاملة لهذه الأمراض وقد تناولت الدورة أمراض نخيل التمر- المانجو – الموالح - الزيتون – التفاح - المشمش – الكمثرى – الخوخ – النكتارين، وكذلك طرق المكافحة الحديثة لأمراض ما بعد الحصاد أثناء التخزين والتصدير والتسويق لمحاصيل هذه الفاكهة.

زراعة 100 مليون شجرة