الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب لتنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"

بروتكول تعان بين
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي

وقع الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة المنيا، وشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلاً عنها، المهندس رجب السعيد علي جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا.  

حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور حمدان إبراهيم محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور محي الدين محمد عبد العظيم وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الفريق العلمي لصياغة بنود البروتوكول، والمهندس رجب السعيد علي جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس جلال عبد الجيد، مدير عام الإدارة الزراعية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.

وأشار الدكتور عصام فرحات، إلى أن البروتوكول يأتي تفعيلا  للدور الذي تقدمه الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة، بناء على تخصيص 96 فدان لصالح شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ محطة معالجة الحمأة بالظهير الصحراوي الغربي التي تقوم بمعالجة الحمأة وإنتاج الكمبوست والمخصبات الزراعية، موضحاً بأن البروتوكول يهدف إلى وضع الإطار العام الملائم الذي يتم من خلاله تنسيق التعاون بين الطرفين للمساعدة في تحقيق أهدافهما على ضوء خطة عمل مشتركة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم البرامج التطويرية، والثقافية، التي تم الاتفاق عليها بينهما، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية كبيرة والتي اشتملت على عقد المؤتمرات المتخصصة والندوات وورش العمل، الدورات التدريبية، وتبادل الخبرات المعرفية والأبحاث والدراسات . 

وأعرب رئيس جامعة المنيا، عن اعتزازه بالتعاون المشترك مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحقيق الهدف المشترك بينهما لخدمة أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
بروتكول تعان بين جامعة المنيا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي
جامعة المنيا بروتوكول تعاون مشترك شركة مياه الشرب والصرف تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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