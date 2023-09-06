الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 108 أشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بمركزين في المنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بـ مراكز محافظة المنيا، زراعة الأشجار المثمرة والزينة بالطرق والشوارع بأحياء المدن ومداخل القري وذلك في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه، قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت مجهوداتها  حيث تم زراعة عدد (50) شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب أمام مؤسسة البنين بطريق مصر أسوان الزراعي، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز والمدينة مؤكدًا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة حيث تم زراعة الأشجار تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد صابر رئيس حى غرب المدينة.

زراعة 57 شجرة مثمرة

وأضاف المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعة 57 شجرة مثمرة ومورينجا بمنتصف الطريق بجوار ميدان السلام وتم قص فروع الأشجار التي تحجب الرؤية وقص الحلف العاقول وري حديقة ميدان السلام، كما تم ري الحديقة بجوار مدخل بني عمار في منتصف الطريق بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة للمبادره الرئاسيه لزراعه ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين، وتنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كل القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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المنيا زراعة أشجار مثمرة وزينة مركزي مطاي والمنيا مبادرة زراعة 100 مليون شجرة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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