السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 175 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" ورفع 200 طن مخلفات بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 شجرة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وذلك ضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث قامت بزراعة 175 شجرة زينة ومثمرة بشوارع حي غرب المدينة.


قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالطرق والمداخل الرئيسيه لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد صابر رئيس حى غرب المدينة، تمكنت من زراعة ١٧٥ شجرة بطريق مصر اسوان والطريق الدائري لمدينة المنيا و تم رى الأشجار المزروعة لإضفاء مظهر جمال بشوارع القرى.


وأوضح أن الوحدة المحلية بالمركز والمدينة كثفت من أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة حيث قامت قرى بنى محمد سلطان وتله وحى غرب بتنفيذ حملات مكثفه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

received_1324499551512057
received_1324499551512057
received_251973837792647
received_251973837792647
received_313779827687689
received_313779827687689
received_1442941542945213
received_1442941542945213
received_617724543798039
received_617724543798039
المنيا زراعة 175 شجرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة رفع 200 طن مخلفات أحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بسبب متحور كورونا الجديد

خالد الجندى: لا يوجد ملك اسمه "عزرائيل".. وهؤلاء الملائكة ذكروا بالقرآن

صلاح يسجل ويدخل التاريخ بفوز ليفربول الأول بالبريميرليج على بورنموث

بـ"أكتبلك تعهد".. سر بكاء أنغام في حفلها بمهرجان العلمين

تأجيل محاكمة البلوجر "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر لأكتوبر

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل