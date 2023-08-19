زراعة 175 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" ورفع 200 طن مخلفات بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وذلك ضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث قامت بزراعة 175 شجرة زينة ومثمرة بشوارع حي غرب المدينة.



قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بزراعة ١٠٠ مليون شجرة بالطرق والمداخل الرئيسيه لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تحت إشراف عماد محمود نائب رئيس المركز والمدينة ومحمد صابر رئيس حى غرب المدينة، تمكنت من زراعة ١٧٥ شجرة بطريق مصر اسوان والطريق الدائري لمدينة المنيا و تم رى الأشجار المزروعة لإضفاء مظهر جمال بشوارع القرى.



وأوضح أن الوحدة المحلية بالمركز والمدينة كثفت من أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة حيث قامت قرى بنى محمد سلطان وتله وحى غرب بتنفيذ حملات مكثفه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ومن خلال الحملات تم رفع ما يقرب من ٢٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى غرب ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

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