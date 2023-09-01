الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" في 6 مراكز بالمنيا

حقك تنظمي
حقك تنظمي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بدء انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، غدا السبت، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان فى قرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن مبادرة (أيامنا أحلى) التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.

وحول استعدادات مديرية الصحة، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا أن هذه الحملة تهدف إلى الوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلي أن الحملة تنفذ على مرحلتين الأولى من السبت 2 سبتمبر حتى الأربعاء 6 سبتمبر في مراكز (مغاغة ومطاي وسمالوط وديرمواس وملوي)، والمرحلة الثانية من 10 سبتمبر حتى 14 سبتمبر فى (بني مزار والمنيا وأبو قرقاص والعدوة).

 

يذكر أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة حيث تستهدف الحملة  نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع قرى المركز،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

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