الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث النباتات" ينظم دورة تدريبية عن الطرق الحديثة لمكافحة أمراض الفاكهة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

صرح الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد بحوث أمراض النباتات أنه فى إطار  التعاون بين معهد بحوث أمراض النباتات و المنظمة العربية للتنمية الزراعية – جامعة الدول العربية عقد المعهد الدورة التدريبية القطرية بعنوان " اهم الامراض التي تصيب أشجار الفاكهة في مصر والطرق الحديثة للمكافحة " في الفترة من 4 – 6/9/2023. برعاية د. كامل عامر مدير المكتب الاقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية وباشراف د. محسن ابو رحاب وكيل المعهد لشئون الارشاد والتدريب حيث تهدف الدورة الي تدريب اكثر من (30) باحث من مركز البحوث الزراعية علي أهم المظاهر المرضية التى تصيب أشجار الفاكهة والتى تساعد المشتغلين  في هذا المجال على التعرف على الأعراض المميزة لكل مرض سواء الفطرية – البكتيرية – الفيروسية وكذلك النيماتودية التي تصيب محاصيل الفاكهة تحت ظروف تغير المناخ، وبالتالي إمكانية وضع برامج مكافحة متكاملة لهذه الأمراض. كما تناولت الدورة  التعرف على أحدث الطرق لمكافحة أمراض  أشجار الفاكهة والحفاظ علي جودة الثمار في مرحلة ما بعد الحصاد والجمع والتسويق والتصدير والتداول.

المسببات الممرضة للنبات

وأضاف "قمحاوى" أن التغيرات المناخية قد أدت إلى ظهور بعض المسببات الممرضة للنبات التي لم يكن لها تأثير يذكر على بعض المحاصيل وأصبحت تحدث الآن ضرر بالمحصول العائل وقد تم تسليط الضوء على هذه المسببات وكيفية السيطرة عليها. وقد تناولت الدورة التي حاضر فيها نخبة متميزة من الباحثين الأكفاء كيفية تشخيص المرض النباتى والإدارة المتكاملة لهذه الأمراض وقد تناولت الدورة أمراض نخيل التمر-  المانجو – الموالح - الزيتون – التفاح  - المشمش – الكمثرى – الخوخ – النكتارين وكذلك طرق المكافحة الحديثة لأمراض ما بعد الحصاد سواء أثناء التخزين والتصدير والتسويق لمحاصيل هذه الفاكهة.

امراض النباتات معهد بحوث امراض النباتات جامعة الدول العربية أشجار الفاكهة تغير المناخ

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