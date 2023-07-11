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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": نشاط معهد بحوث أمراض النباتات عن يونيو 2023

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالبحوث التطبيقية والنشاط الإرشادى والخدمي، وكذلك التواجد الميداني مع المزارعين وتحت إشراف د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، صرح د. محمود قمحاوى، مدير معهد أمراض النباتات، بأن المعهد أصدر تقريرا يتضمن أنشطته خلال شهر يونيو 2023 وجاءت على النحو التالي:

أولاً: متابعة الحالة المرضية:

• تم المرور على محافظات (المنيا – أسيوط – بنى سويف –الإسماعيلية – الغربية –الدقهلية) للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وإعطاء التوصيات الملائمة لكل حالة.

• تم عمل زيارة ميدانية لمحافظات الأقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر وكانت هناك نسب بسيطة بإصابات بالتفحم السوطى وتم إعطاء التوصيات الفنية للعلاج. 

• تم المرور علي زراعات الفاكهة (مانجو-خوخ-عنب) بمحافظات الغربية والجيزة والإسماعيلية للوقوف علي الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة. 

• المرور علي مزارع النخيل بتشوكي لمتابعة الحالة المرضية وإعطاء التوصيات المناسبة. 

• أثناء المرور على حقول الأرز بقرية كفر ميت علوان - مركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ وجمعية قابيل - مركز دمنهور - محافظة البحيرة تبين ظهور بؤر إصابة بمرض لفحة الأرواق على مساحة 2 فدان بشدة إصابة تتراوح بين (1 و5%).

ثانيا: الإرشاد والتدريب:- 
ندوات إرشادية:
• المشاركة في ندوة علمية باكاديمية البحث العلمى للتكنولوجيا تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى نحو خدمات صحية أفضل" وذلك بتاريخ 11/6/2023 بقاعة المؤتمرات.
• المشاركة بالندوات الخاصة بالحملة القومية للذرة الرفيعة بمحافظة الوادى الجديد.
• المشاركة فى ندوة علمية بعنوان "التطوير الزراعى المطلوب ودوره فى إدارة الأزمات". 
• ندوة إرشادية عن أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها وذلك بمحافظتى (الفيوم – أسيوط) بتاريخ 21/6/2023.      
• إلقاء محاضرات من قبل بعض الباحثين بقسم بحوث أمراض الذرة والمحاصيل السكرية عن "أهم الأمراض التى تصيب الذرة الرفيعة وطرق مكافحتها" ضمن البرنامج التدريبى لتدريب الإخصائيين الزراعيين بمحافظات مصر المختلفة، وذلك بتاريخ 20/6/2023.   
دورات تدريبية:
• حضور برنامج تدريبى تحت عنوان "تدريب مطبقى المبيدات المعتمدين" فى برنامج إعداد المدرب (TOT).
• حضور دورة تدريبية بعنوان "إدارة نظام تسجيل مبيدات الآفات الزراعية فى مصر" وذلك فى الفترة من 7/6 حتى 13/6/2023.
ثالثآ : النشاط البحثي:
تم نشر عدد 10 بحوث في مجلات علمية دولية
رابعآ: النشاط الإنتاجي
1- فحص عدد (466) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية.
2- فحص عدد (28) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة. 
3- الاشتراك فى أعمال (11) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة. 
4- فحص عدد (40) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.
5- فحص عدد (15) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.
6- شراء عدد (1) عزلة فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.
7- شراء(5) جم من مادة أكسيد الزنك النانونية.
8- عمل تفريد البروتين لعدد (7) عينة.

التواجد الميداني التطوير الزراعي البحوث التطبيقية البحوث الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة

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