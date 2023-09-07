الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ريم القاضى لـ"صالون التنسيقية": نحتاج إلى توحيد جهات الولاية للاستثمار فى مصر

جانب من الصالون الثقافى
جانب من الصالون الثقافى

قالت ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إننا نريد توحيد جهات الولاية للاستثمار في مصر، لكي نخدّم على المستثمر بصورة أفضل، مضيفة أن هناك مستثمرين يتوجهون لهيئة الاستثمار، وكذلك فالكثيرون يتوهون بين جهات الولاية لأنهم لا يعرفون كيف يتوجهون.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، في ضوء ما ناقشته لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.

الصناعة في مصر تناسب الأسواق الأوروبية

ولفتت إلى أن الصناعة قطاع عريض ويخدّم على قطاعات أخرى، مضيفة: نحتاج في الوقت الحالي إلى التركيز على صناعات معينة، وأن نبني لها مدخلات بحيث تتناسب الصناعة في مصر مع الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.

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توفير مناخ آمن للاستثمار

وأوصت عضو التنسيقية، بتوفير مناخ آمن للاستثمار ووضع استراتيجية واضحة، كما أننا نحتاج تعزيز وجود الصنايعية.  
وأدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كل من  النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أستاذ الاقتصاد الدكتور  محمد علي إبراهيم، العميد  الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار.

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