وفد التنسيقية يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور السيد رئيس الجمهورية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية عرض مشاكل الزيادة السكانية في وجه التنمية والجهود المصرية في مواجهتها، وتم خلال المؤتمر الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.



ضم وفد التنسيقية كلا من؛ أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، رامي عبدالباقي، محمد غنيم، محمد عبدالخالق، محمد أبوالنور، زوسر تيتو، إيهاب نبيل، نور حته، أحمد سعيد فهيم.