الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة فرنسا ضد إيرلندا فى تصفيات أمم أووربا 2024، بالإضافة إلى مباراة الجزائر ضد تنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة

- كازاخستان X فنلندا: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD

- ليتوانيا X الجبل الأسود: في تمام الساعة السابعة مساءً 

- صربيا X المجر: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- الدنمارك X سان مارينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- سلوفينيا X إيرلندا الشمالية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- التشيك X ألبانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- هولندا X اليونان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD

- بولندا X جزر فاروه: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD

- فرنسا X إيرلندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD 

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية

- باراجواي X بيرو: في الساعة الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل.

- كولومبيا X  فنزويلا: في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل.

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مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- غانا X جمهورية إفريقيا الوسطى: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 6 HD.

- أنجولا  X مدغشقر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 7 HD.

- الجزائر X  تنزانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 6 HD.      

- تونس X  بوتسوانا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 7 HD.

- النيجر X أوغندا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 8 HD.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- بنجلادش X أفغانستان: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

- قطر X كينيا: في الساعة السادسة والربع مساءً.

- بلغاريا X إيران: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- النرويج X الأردن: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- النمسا X مولدوفا: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- ويلز X كوريا الجنوبية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة فرنسا هولندا تصفيات امم اوروبا الجزائر تصفيات أمم إفريقيا

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