جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليبيا ضد غينيا الاستوائية، ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مباريات الدور التمهيدي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- ليبيا X غينيا الإستوائية: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين، قد انتهت بفوز غينيا الإستوائية بهدفين دون رد.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- سوريا X ماليزيا: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- عمان X فلسطين: في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مالطة X جبل طارق: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

- دارلاستون تاون X سبورتنج خالسا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هاستينج يونايتد X إيريت و بيلفيدير: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فلاكويل هيت X فاكينهام تاون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.