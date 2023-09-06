الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليبيا ضد غينيا الاستوائية، ضمن منافسات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى مباريات الدور التمهيدي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- ليبيا X غينيا الإستوائية: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6   

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين، قد انتهت بفوز غينيا الإستوائية بهدفين دون رد.

txt

مانشستر يونايتد يدرس استبعاد أنتوني من قائمته

txt

رسميًا.. الشباب السعودى يتعاقد مع رومان سايس قادمًا من السد

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- سوريا X ماليزيا: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- عمان X فلسطين: في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مالطة X جبل طارق: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

- دارلاستون تاون X سبورتنج خالسا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- هاستينج يونايتد X إيريت و بيلفيدير: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فلاكويل هيت X فاكينهام تاون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليبيا تصفيات كأس أمم أفريقيا غينيا الاستوائية كاس الاتحاد الانجليزي

مواد متعلقة

سيرجيو راموس يحسم موقفه: سأعود إلى إشبيلية

روبرتسون يؤكد استمرار محمد صلاح فى ليفربول

لويس إنريكى وإدارة باريس سان جيرمان يردان على تصريحات نيمار

موعد مباراة أنس جابر المقبلة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2023

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-9-2023 وملخص الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي والإسباني

بيرس مورجان يتدخل فى أزمة سانشو مع تين هاج

ليونيل ميسى يواصل تألقه ويقود إنتر ميامى للفوز على لوس أنجلوس بثلاثية

بعد محاولات صفقة صلاح.. السعودية تخطط لضم دى بروين وسون فى صيف 2024

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟