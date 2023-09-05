الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يدرس استبعاد أنتوني من قائمته

أنتوني
أنتوني

كشفت صحيفة “UOL” البرازيلية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يدرس استبعاد البرازيلي أنتوني جناح الفريق من قائمة الفريق هذا الموسم.

يأتي ذلك بعد الشكاوي الجديدة من شريكته السابقة ضد اللاعب بعد التحقيقات ضده بسبب العنف المنزلي.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس استبعاد أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي من قائمة المنتخب في مباراتيه المقبلتين بتصفيات كأس العالم بسبب ادعاءات تورطه في أحداث عنف منزلي. 

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان:"نتيجة الحقائق التي ظهرت للنور يوم الاثنين (4 سبتمبر) فيما يتعلق بأنتوني مهاجم مانشستر يونايتد، والتي يجب التحقيق فيها، وحفاظًا على الضحية المزعومة، قرر المنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاده من المنتخب." 

أوضح الاتحاد أن جابرييل خيسوس لاعب أرسنال سيحل مكان أنتوني صاحب الـ 23 عاما في قائمة المنتخب لمباراتيه المقبلتين بتصفيات كاس العالم أمام بوليفيا وبيرو. 

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