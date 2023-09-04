أنتوني يرد على ادعاءات صديقته السابقة بشأن بالاعتداء الجسدي

رد البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ادعاءات صديقته السابقة جابرييلا، التي اتهمته بالاعتداء الجسدي عليها.

وتُحقق الشرطة البرازيلية في اتهام جابرييلا لـ أنتوني، بالاعتداء الجسدي والجنسي عليها في وقت سابق.

ونشر أنتوني بيانًا عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: "احتراما لجماهيري وأصدقائي وعائلتي، أشعر بأنني مضطر للتحدث علنا عن الاتهامات الكاذبة التي كنت ضحية لها".

وأضاف:"لقد تعاملت منذ البداية مع هذا الموضوع بجدية واحترام، وقدمت التوضيحات اللازمة لسلطة الشرطة. تحقيق الشرطة يجري تحت غطاء العدالة، وبالتالي لا أستطيع نشر محتوياته".

وأكد:"ومع ذلك، أستطيع أن أقول بثقة أن الاتهامات كاذبة وأن الأدلة التي تم تقديمها بالفعل وما سيتم تقديمه تظهر أنني بريء من الاتهامات الموجهة".

وتابع: "كانت علاقتي بالسيدة جابرييلا مضطربة، مع الإهانات اللفظية من الطرفين، لكنني لم أمارس أي اعتداء جسدي أبدًا".

وزاد: "في كل مرة، سواء في الشهادة أو في المقابلة، تقدم نسخة مختلفة من الاتهامات".

وأوضح: "وبالتالي، أنفي الاتهامات الموجهة وأبلغني بأنني أظل تحت تصرف السلطات البرازيلية الكاملة لتوضيح ما هو مطلوب".

واختتم: "أنا على ثقة من أن تحقيقات الشرطة الجارية ستكشف حقيقة براءتي".

يُذكر أن صديقة اللاعب ماسون جرينوود قد اتهمته بالاعتداء الجسدي والاغتصاب، لتتم مقاضاته من قبل القضاء البريطاني، قبل أن تتم تبرئته، لكن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق لإكمال مسيرته خارج النادي.