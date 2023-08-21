الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان من جرينوود بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

جرينوود
جرينوود

أصدر ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيانًا رسميًا بعد فسخ عقده مع النادي اليوم الإثنين.

وأصدر اليونايتد بيانًا منذ قليل فسخ فيه عقد الدولي الإنجليزي، بعد عام من التحقيقات مع اللاعب بسبب التحرش الجنسي.

وقال جرينوود في بيانه:

"أريد أن أبدأ بالقول إنني أفهم أن الناس سيحكمون عليّ بسبب ما رأوه وسمعوه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا أعلم أن الناس سيفكرون في الأسوأ، لقد نشأت على الاعتقاد بأن العنف أو الإساءة في أي علاقة أمر خاطئ، لم أفعل ما أُتهم به وفي فبراير تمت تبرئتي من جميع التهم".

وأضاف: "ومع ذلك، فأنا أقر تمامًا بأنني ارتكبت أخطاء في علاقتي وأتحمل نصيبي من المسئولية عن المواقف التي أدت إلى ما تمت مشاركته في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا أتعلم كيف أفهم مسئولياتي وأن أضع مثالًا جيدًا كلاعب كرة قدم محترف، وأركز على المسئولية الكبيرة لكوني أبًا وشريكًا جيدًا".

وتابع: "قرار اليوم هو جزء من عملية تعاونية بيني وبين مانشستر يونايتد وعائلتي، أفضل قرار لنا جميعًا هو أن أواصل مسيرتي بعيدًا عن أولد ترافورد، حيث لن يكون وجودي مصدر إلهاء للنادي".

وأتم: "أشكر النادي على دعمهم منذ وصولي إلى سن السابعة، وسيظل يونايتد دائمًا جزءًا مني، أنا ممتن للغاية لعائلتي وجميع أحبائي على دعمهم، والأمر متروك لي الآن لرد ثقتهم بي، أنوي أن أكون لاعب كرة قدم أفضل، ولكن قبل كل شيء أب جيد، شخص أفضل، وأن استغل مواهبي بطريقة إيجابية داخل وخارج الملعب".

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