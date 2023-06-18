الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر تتغلب على أوغندا بثنائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

تغلب المنتخب الجزائري، على مضيفه الأوغندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (جابوما ستاديوم) بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار الجولة الخامسة  من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الجزائر (المتأهل سلفًا إلى النهائيات)، رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة حتي الآن، بينما تجمد رصيد منتخب أوغندا، عند 4 نقاط، في المركز الثالث، ليشتعل الصراع بينه وبين المنتخب التنزاني، على البطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وجاء هدفي منتخب "الخضر" عبر لاعبه محمد الأمين عمورة، في الدقيقتين 42، و67، بينما سجل فهد بايو، الهدف الوحيد لأوغندا، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وكان منتخب تنزانيا، قد تغلب على ضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع المنتخب التنزاني، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين، في المركز الرابع، لتودع رسميًا النهائيات.

وسيستضيف المنتخب الجزائري، نظيره التنزاني، بينما تستقبل النيجر، ضيفتها أوغندا، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، المقرر لها في سبتمبر المقبل.

الجزائر اوغندا تنزانيا النيجر تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مشروع واعد.. توابع اقتراح بن زايد بإقامة منطقة صناعية "مصرية إماراتية روسية"

"محامية مشبوهة" على علاقة عاطفية مع قاتل طبيب الساحل

الأمن يكشف تفاصيل فيديو تحطيم بلطجية للسيارات في الإسكندرية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

وزيرة الهجرة لـ«الدستور»: التواصل مع أسر ضحايا القارب الغارق.. واستمرار حصر أعداد المفقودين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران