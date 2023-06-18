الجزائر تتغلب على أوغندا بثنائية في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تغلب المنتخب الجزائري، على مضيفه الأوغندي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (جابوما ستاديوم) بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السادسة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب الجزائر (المتأهل سلفًا إلى النهائيات)، رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة حتي الآن، بينما تجمد رصيد منتخب أوغندا، عند 4 نقاط، في المركز الثالث، ليشتعل الصراع بينه وبين المنتخب التنزاني، على البطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وجاء هدفي منتخب "الخضر" عبر لاعبه محمد الأمين عمورة، في الدقيقتين 42، و67، بينما سجل فهد بايو، الهدف الوحيد لأوغندا، في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وكان منتخب تنزانيا، قد تغلب على ضيفه منتخب النيجر، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني بدار السلام، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع المنتخب التنزاني، رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الثاني، معززًا حظوظه في المنافسة على التأهل إلى أمم إفريقيا، بينما تجمد رصيد النيجر، عند نقطتين، في المركز الرابع، لتودع رسميًا النهائيات.

وسيستضيف المنتخب الجزائري، نظيره التنزاني، بينما تستقبل النيجر، ضيفتها أوغندا، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، المقرر لها في سبتمبر المقبل.