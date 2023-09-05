رسميًا.. الشباب السعودي يتعاقد مع رومان سايس قادمًا من السد

أعلن نادي الشباب السعودي، الثلاثاء، تعاقده مع المدافع المغربي رومان غانم سايس قادمًا من السد القطري على سبيل الإعارة.

وكان سايس قائد منتخب المغرب، قد انتقل إلى السد القطري في الميركاتو الصيفي الحالي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من بشكتاش التركي، لكن أزمة إدارية حالت دون تسجيله في قائمة الفريق.

ورحب الشباب عبر حسابه على موقع “تويتر”، بلاعبه الجديد، معلقين:مازال مازال.. قائد أسود الأطلس شبابي".

وانتقل سايس إلى الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2023/2024، دون وجود خيار للشراء.

يأتي ذلك بعد إعلان الشباب السعودي، أمس الاثنين، عن تعاقده مع البلجيكي يانيك كاراسكو، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.

ولعب سايس لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي بين عامي 2016، 2022، قبل أن يرحل تجاه بشكتاش التركي صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر.