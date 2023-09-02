مدرب أتلتيكو مدريد يُعلن رحيل كاراسكو إلى الشباب السعودى

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، عن رحيل لاعبه البلجيكي يانيك كاراسكو في ختام الميركاتو الصيفي.

مدرب أتلتيكو مدريد يُعلن رحيل يانيك كاراسكو

وأعلن دييجو سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، رحيل لاعبه البلجيكي يانيك كاراسكو، وانضمامه إلى صفوف الشباب السعودي.

وقال سيميوني في تصريح مقتضب: "يانيك كاراسكو شعر بأنه يحتاج إلى الرحيل، لذلك سيغادر صفوف الفريق وينضم إلى الشباب السعودي".

ولم يشارك كاراسكو في تدريبات أتلتيكو مدريد، صباح اليوم السبت، كذلك لم يتواجد في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إشبيلية.

وحسب التقارير الصحفية، فإن كاراسكو سيسافر إلى السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الشباب.

وكان الجناح الأيمن البلجيكي، صاحب الـ29 عامًا، قد رحل عن أتلتيكو مدريد من قبل لينضم إلى صفوف داليان برو الصيني في عام 2018، قبل أن يعود مجددًا إلى أتلتيكو مدريد في عام 2020 على سبيل الإعارة، ومن ثم شرائه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها يوم 20 سبتمبر المقبل، بينما انتهى الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني أمس الجمعة 1 سبتمبر.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق أتلتيكو مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط.