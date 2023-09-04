رسميًا.. الشباب السعودى يتعاقد مع يانيك كاراسكو قادمًا من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع البلجيكي يانيك كاراسكو، قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى صيف 2026.

ورحب نادي الشباب بلاعبه الجديد كاراسكو، الذي انتقل إلى الفريق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، مقابل 15 مليون يورو.

ووصل كاراسكو إلى السعودية ليخضع للفحص الطبي بنجاح، ويوقع على أوراق انتقاله للنادي الشباب.

مدرب أتلتيكو مدريد يُعلن رحيل يانيك كاراسكو

وأعلن دييجو سيميوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، رحيل لاعبه البلجيكي يانيك كاراسكو، وانضمامه إلى صفوف الشباب السعودي.

وقال سيميوني في تصريح مقتضب: "يانيك كاراسكو شعر بأنه يحتاج إلى الرحيل، لذلك سيغادر صفوف الفريق وينضم إلى الشباب السعودي".

ولم يشارك كاراسكو في تدريبات أتلتيكو مدريد، كذلك لم يتواجد في قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية.

وكان الجناح الأيمن البلجيكي، صاحب الـ29 عامًا، قد رحل عن أتلتيكو مدريد من قبل لينضم إلى صفوف داليان برو الصيني في عام 2018، قبل أن يعود مجددًا إلى أتلتيكو مدريد في عام 2020 على سبيل الإعارة، ومن ثم شرائه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية في السعودية ستغلق أبوابها يوم 7 سبتمبر المقبل، بينما انتهى الميركاتو الصيفي في الدوري الإسباني يوم الجمعة 1 سبتمبر.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

وجمع أتلتيكو مدريد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات، جمعها من انتصارين وتعادل وحيد حتى الآن، بينما تأجلت مباراته ضد إشبيلية في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني، بسبب سوء الأحوال الجوية.