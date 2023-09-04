مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-9-2023 وملخص الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي والإسباني

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مواجهات كأس الاتحاد القطرى، وعلى رأسها مباراة السيلية ضد السد.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة

- الغرافة X لوسيل: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Alkass 2 HD.

- السيلية X السد: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Alkass 1 HD.

- الخور X الريان: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس القطرية، وتحديدًا على قناة Alkass 1 HD.

ملخص الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي والإسباني

يذكر أن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي قد اختتمت، مساء أمس الأحد، وأسفرت عن فوز كبير لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

كما تغلّب فريق أرسنال على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1، في قمة نارية ومُثيرة جمعت بينهما على إستاد "الإمارات"، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2023-2024.

كذلك حقق مانشستر سيتي فوزًا كاسحًا على فولهام بنتيجة 5-1، ليتصدر المان سيتي حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، متفوقًا على كلًا من توتنهام وليفربول أصحاب المركزين الثاني والثالث على التوالي برصيد 10 نقاط.

أما في الدوري الإسباني، فقد أسدل الستار أيضًا على منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت فوز فريق ريال مدريد على نظيره خيتافي بنتيجة 2-1، ليُعزز النادي الملكي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة حتى الآن.

الأمر ذاته بالنسبة لفريق برشلونة، الذي تغلّب على أوساسونا بنتيجة 2-1، ليتواجد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.