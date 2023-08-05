الشرطة العراقى يطيح بالسد القطرى من البطولة العربية برباعية

انتصر فريق الشرطة العراقي على نظيره السد القطري في المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي للبطولة العربية "كأس الملك سلمان" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بينهما بهدف لكل منهما.

وافتتح السد التسجيل في الدقيقة 24 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء سددها أكرم عفيف.

وحاول لاعبو فريق الشرطة تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية حتى استطاع أمير صباح خضير تسجيله في الدقيقة 32.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف آسو رستم الهدف الثاني لفريق الشرط في الدقيقة 59، ثم سجل أحمد فرحان ثالث الأهداف في الدقيقة 70 بصناعة من رستم.

ثم سجل رستم الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 78 بصناعة من مناف يونس.

وحاول لاعبو فريق السد تقليص الفارق والاحتفاظ بحظوظهم في العودة في المباراة، حتى سجله أكرم عفيف في الدقيقة 81.

واشتعلت أجواء المباراة في الدقائق الأخيرة وحاول كلا الفريقين التسجيل، ولكن محاولاتهم لم تنجح في هز الشباك.