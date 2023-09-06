لسهولة التواصل.. تفعيل منظومة الفيديو كونفرانس بهيئة قضايا الدولة

دشن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، منظومة الفيديو كونفرانس داخل الإدارة العامة بالقاهرة وفي إطار حرصه على التواصل الفعال مع المستشارين رؤساء الفروع.

كما التقى رئيس قضايا الدولة، بالمستشار رئيس فرع قنا ثان، والمستشار رئيس فرع بنها أول، والمستشار رئيس فرع الاسكندرية أول والمستشار رئيس فرع طنطا اول.

وتناول اللقاء متابعة حسن سير العمل داخل الفروع وتذليل العقبات التي تواجه كل فرع.

وسوف يقوم بعقد اجتماعات دورية مع جميع السادة رؤساء الفروع والأقسام والأعضاء من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

حضر اللقاء المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب معالي الوزير رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والتحول الرقمي.

جاء ذلك في إطار منظومة التحول الرقمي رؤية مصر 2030 وإيمانا من رئاسة هيئة قضايا الدولة بحتمية التحول الرقمي وأهميته.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة.

وزير العدل يصدر الحركة القضائية لهيئة قضايا الدولة

وفي سياق متصل أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 5173 لسنة 2023 بحركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة.

وصرح المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى، أنه بناءً على توجيهات المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة فقد تمت مراعاة الحالات الإنسانية والصحية والاجتماعية في حركة التنقلات، بما يتفق مع حاجة ومصلحة العمل والصالح العام.

وأضاف أنه قامت بإعداد الحركة المستشارة يمني رضا بدير وكيل الهيئة مسئول إدارة تسكين وتنقلات مستشاري وأعضاء الهيئة، وأنه تم تثبيت من سبق ندبهم العام الماضي وسيبدأ تنفيذ الحركة اعتبارا من الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023.