رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الغربية

استقبل صباح اليوم الاثنين، المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية؛ لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، ورافقه المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

كما حضر اللقاء نواب رئيس الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار أحمد فكري الأمين العام، والمستشار دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وقد عبر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن خالص الدعاء بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه عبر المستشار رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ومحافظة الغربية لما فيه صالح الوطن.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.