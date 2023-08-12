رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف للتهنئة بتوليه منصبه

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، صباح اليوم السبت، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، يرافقه لمستشار كرم جميل، نائب رئيس قضايا الدولة رئيس قسم قضايا وزارة الأوقاف المستشار القضائي للوزير، والمستشارين أعضاء القسم.

وتناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الأوقاف، وقد عبر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبدالمقصود، في قيادة الهيئة.

من جهته، عبّر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حسن التعاون البناء بين الهيئة ووزارة الأوقاف لما فيه صالح الوطن.

وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

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