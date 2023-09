لماذا أطاحت تايلور سويف بـ"ميج رايان" من دور العرض؟

يتعيّن على عشاق النجمة ميج رايان الانتظار لفترة أطول قليلاً لطرح فيلمها الجديد، الذي يعود بعد غيابها عن هذا النوع من الكوميديا ​​الرومانسية لأكثر من عقد من الزمن.

ووفقا لمجلة people، تم تأجيل تاريخ إصدار فيلم What Happens Later الذي تلعب فيه رايان، 61 عامًا، دور البطولة وتخرجه أيضًا وتم تأجيل عرض الفيلم لمدة ثلاثة أسابيع لتجنب التنافس مع فيلم الحفلة الموسيقية Eras Tour لـ تايلور سويفت الذي يُعرض لأول مرة حصريًا في مسارح AMC في 13 أكتوبر.

يأتي ذلك بعد إعلان شركة Universal، الخميس، أن فيلم الرعب The Exorcist: Believer الذي كان من المقرر ظهوره لأول مرة في 13 أكتوبر، سيرفع موعد افتتاحه إلى 6 أكتوبر.

تايلور سويفت

الخوف من نجومية تايلور سويفت

كتبت الشركة المنتجة لفيلم ميج رايان على حسابها الرسمي بموقع x (تويتر سابقاً): "بسبب تغيير خارطة الأفلام سنأخذ وقتنا.. هل أنتم مستعدون لذلك؟ حيث تنهي ميج رايان توقفها عن الكوميديا ​​الرومانسية منذ 14 عامًا ويبدأ".

ووفقا لتقرير مجلة people، ليس من المستغرب أن تخشى استوديوهات الأفلام المنتجة، المواجهة مع مغنية "Anti-Hero"، البالغة من العمر 33 عامًا.

وكشفت قناة AMC سابقًا أن تايلور سويفت، سجلت رقمًا قياسيًا للفيلم الذي يعرض، في مبيعات التذاكر ليوم واحد يوم الخميس بمبلغ مذهل قدره 26 مليون دولار، وذلك بفضل التراس نجمم البوب المعروفين بـ Swifties المتعصبين.

ميج رايان

قصة فيلم ميج رايان

وافتتحت رايان مؤخرًا مشروعها الجديد قائلة إنها "فخورة" بعملها في الفيلم، والذي يدور حول زوجين سابقين يجتمعان بشكل غير متوقع بعد عقود من الانفصال عندما تتركهما عاصفة ثلجية عالقين في المطار، القصة مبنية على مسرحية ستيفن ديتز Shooting Star.

اقرأ أيضًَا:

• كيف كان لنجاح الجولة الغنائية لنجمة البوب تايلور سويفت تأثير ملحوظ على الاقتصاد الأمريكى؟

• ندى بسيوني: أشبه ميج رايان وأحب مدرسة روبرت دي نيرو