أبرزهم تايلور سويفت.. 3 ألبومات غنائية عالمية جديدة فى الخريف

مع اقتراب انتهاء الصيف، وتغير المزاج باعتدال المناخ في الخريف، كشفت مجلة تايم الأمريكية، عن أبرز 3 ألبومات عالمية يمكنك سماعها والاستمتاع بها وأنت تتناول قهوتك، وهناك العديد من الإصدارات الموسيقية المثيرة يبدأ طرحها في سبتمبر.

ألبوم “متجدد” للمغنية ديمي لوفاتو

بعد إصدار المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو ألبومها الكامل لموسيقى البوب-بانك HOLY FVCK في أغسطس 2022، اتجهت ديمي لوفاتو لطرح ألبومها الجديد بالكامل إلى موسيقى الروك والمقرر طرحه 15 سبتمبر المقبل.

ألبوم “1989 نسخة تايلور” للمغنية تايلور سويفت

في نهاية جولتها الغنائية الأخيرى، أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت أنها ستطلق ألبومها الرابع المُعاد تسجيله، 1989 (نسخة تايلور)، في أواخر أكتوبر.

كانت قد أصدرت سويفت بالفعل النسخ المعاد تسجيلها من ألبوماتها Fearless وRed وSpeak Now، والتي صدر آخرها في يوليو الماضي.

ألبوم “اختلافات الخريف” للمغني إد شيران

وأعلن المغني الأمريكي إد شيران، أنه مستعد لإصدار ألبومه السابع، والثاني الذي لا يحتوي على رمز رياضي، في 29 سبتمبر، وفي منشور على موقع إنستجرام قام بتحميله الأسبوع الماضي.

وقال إن مصدر إلهام الألبوم جاء من أعمال الملحن إدوارد إلجار، الذي أنشأ سلسلة من المقطوعات الموسيقية عن أصدقائه.

وقال شيران في المنشور إن الألبوم مليء بأغاني عن التغييرات العديدة في الحياة التي مر بها هو وأصدقاؤه، بعضها من وجهة نظره وبعضها من وجهة نظر أصدقائه.

ألبومات جديدة غير محدد موعدها

وبحسب "تايم" الأمريكية، فإن هناك عدد من المشاريع التي لم يتم تحديد تاريخ إطلاق رسمي لها بعد، ولكنها قد ترى النور هذا العام، حيث أخبر المغني "دريك" معجبيه أن لديه مشروعًا جديدًا يسمى For All The Dogs ، وأكد أنه سيصدر "قريبًا" ووعد بأنه سيكون "يستحق الانتظار".

ومن جهتها كشفت النجمة جينيفر لوبيز عن خططها لإصدار ألبومها الأول منذ تسع سنوات بعنوان This is Me… Now، وهو متابعة لألبومها الثالث This is Me...then.

وقالت لـ “Apple Music” في مقابلة إن الألبوم "يؤرخ الرحلة العاطفية والروحية والنفسية التي قامت بها على مدى العقدين الماضيين".