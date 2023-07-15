كيف كان لنجاح الجولة الغنائية لنجمة البوب تايلور سويفت تأثير ملحوظ على الاقتصاد الأمريكى؟

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي إن جولة لنجمة البوب تايلور سويفت التي استهلتها في مارس الماضي. لها تأثير ملحوظ على الاقتصاد الأمريكي.

واجتذبت جولة إيراس التي أقامها تايلور سويفت ، والتي تتكون من 131 حفلة موسيقية عبر 17 ولاية و 5 قارات ، انتباه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب تأثيرها الاقتصادي الملحوظ.

ساعدت الجولة، التي اجتذبت مئات الآلاف من مشجعي تايلور سويفت إلى مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، على زيادة عائدات الفنادق بشكل كبير في فيلادلفيا و"على الرغم من تباطؤ الانتعاش في السياحة في المنطقة بشكل عام ، أبرز أحد جهات الاتصال أن شهر مايو كان أقوى شهر من حيث إيرادات الفنادق في فيلادلفيا منذ بداية الوباء ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تدفق الضيوف إلى حفلات تايلور سويفت الموسيقية في المدينة.

وقامت سويفت بأداء ثلاث حفلات موسيقية في لينكولن فاينانشال فيلد في 12 و 13 و 14 مايو، وعادت إلى ولاية بنسلفانيا في منتصف يونيو لأداء في بيتسبرغ.

وذكر التقرير أن أسعار الفنادق تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف توقعًا للجولة في بعض المدن ، بما في ذلك بيتسبرغج؛ مينيابوليس. وكانزاس سيتي بولاية ميسوري.

واقترب معدل إشغال الفنادق في مقاطعة أليغيني وهي حقبة ولاية بنسلفانيا تشمل بيتسبرغ ، من 100٪ خلال جولة سويفت وتعطلت منصات حجز الفنادق بسبب الزيادة في حركة مرور الويب.

وقال معهد كومون سينس: "إن إجمالي جولة تايلور سويفت في الولايات المتحدة يمكن أن يولد 4.6 مليار دولار من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي ، وهو أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لـ 35 دولة".

من المقرر أن تصل جولة سويفت، نهاية الأسبوع إلى دنفر ، ويشير أحد التقديرات إلى أن الحفلة الموسيقية قد تولد 140 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولاية، وتتوقع المدينة أن يحضر حوالي 75000 معجب من Swift كل من الحفلتين اللتين تم بيعهما بالكامل ، وقال التقرير إنه قد يؤدي إلى أكثر من 200 مليون دولار في الإنفاق الاستهلاكي المباشر.