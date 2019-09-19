ندى بسيوني: أشبه ميج رايان وأحب مدرسة روبرت دي نيرو

قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تشبه في أدائها التمثيلي الممثلة الأمريكية ميج رايان، مشيرة إلى أن كثيرا من أصدقائها أخبروها بذلك، وأن كلتيهما تتعامل بفطرتها.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحب مدرسة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وتوم هانكس ونيكولاس كيدج، في التمثيل، بالإضافة إلى براد بيت، وويل سميث، وجوليا روبرت، ونيكول كيدمان.



أما من الفنانين المصريين، قالت ندى، إنها من المعجبين بأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل وعماد حمدي، ومحمود ياسين.



