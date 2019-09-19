الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ندى بسيوني: أشبه ميج رايان وأحب مدرسة روبرت دي نيرو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:20 م
الفنانة ندى بسيوني،
الفنانة ندى بسيوني،
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت الفنانة ندى بسيوني، إنها تشبه في أدائها التمثيلي الممثلة الأمريكية ميج رايان، مشيرة إلى أن كثيرا من أصدقائها أخبروها بذلك، وأن كلتيهما تتعامل بفطرتها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تحب مدرسة روبرت دي نيرو وآل باتشينو وتوم هانكس ونيكولاس كيدج، في التمثيل، بالإضافة إلى براد بيت، وويل سميث، وجوليا روبرت، ونيكول كيدمان.

أما من الفنانين المصريين، قالت ندى، إنها من المعجبين بأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل وعماد حمدي، ومحمود ياسين.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يرحل عن ليفربول؟.. كلوب يجيب

منذ حوالي 6 ساعات

أزارو وأيمن أشرف خارجها.. 25 لاعباً بقائمة الأهلي للسوبر

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

أول تعليق من ابنة "بن على" على وفاته

بعد الثأر لزوجها.. أرملة الشهيد العميد عادل رجائى توجه رسائل للمصريين

كواليس اختيار حسام البدري مدربًا لمنتخب مصر

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

خلل الساعة البيولوجية يؤثر على صحة الأمعاء

كندا ترصد أول مشكلة صحية ناتجة عن تدخين السجائر الإلكترونية

السيجارة الإلكترونية شبح جديد لصناعة الموت

احذر "السوشي" يحتوي بكتريا تدمر المضادات الحيوية

الرئيس نيوز

البنوك عرضت إقراض الحكومة 76 مليار جنيه.. و"المالية" اكتفت بـ19 مليارا

خبراء: الانتخابات الإسرائيلية تقود لتشكيل ائتلاف بين "اليمين الديني والوسط"

"الرقابة المالية" تدرس إصدار وثيقة "تأمين إجباري" ضد الطلاق

عاشور ينفي تنازل "المحامين" عن دعوى عدم دستورية "القيمة المضافة"

منوعات

نتيجة الثانوية الليبية بالاسم ورقم الجلوس

استعلم عن نتائج الثانوية ليبيا 2019: موقع نتيجة الشهادة الثانوية 2019 في ليبيا برقم الجلوس موقع وزارة التعليم

ننشر الآن نتيجة الشهادة الثانوية ليبيا 2019 عبر رابط natija.moel.ly

العالم يشهد وفاة حامل أو رضيع كل 11 ثانية

كشكول

جامعة المنوفية تشارك فى كرنفال الدراجات على مستوى الجامعات.. الأحد

"ألسن عين شمس" تجرى اختبارات تحديد المستوي لـ11 طالبا صينيا

النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للمرة الثانية بالوادى الجديد

وصول 94% من الكتب المدرسية لمراحل التعليم بالوداي الجديد

إسلام سياسي

القصة الكاملة للتظاهرات الفرنسية المهاجمة لأمير قطر بمشاركة مصرية

منظمة فرنسية تفتح النار على أمير قطر بعد زيارته لباريس

مظاهرة فرنسية تهاجم أمير قطر وتتهمه بدعم الإرهاب .. صورة

كواليس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان في إسطنبول حول انشقاقات الشباب


زيت وسكر

“النشار”: الطاقة الشمسية ارخص لتشغيل طلمبات الرى 

تدشين “حملة وقفتك بالدنيا” للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل

دواء مصري يُحد من آلام خشونة الركبة والعمود الفقري في أسبوعين فقط

“الفاو” تتعاون مع “الزراعة” لتطوير الرى الحقلى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
نعيم صبرى.. صافينى مرة
لواء.حمدى البطران
حتمية التصحيح قبل وقوع الكارثة
مدحت بشاى
لم نتصدَ فكريًا للإرهاب
ثروت الخرباوي
خطاب دينى جديد
المزيد

الثقافة

بمناسبة يومهم العالمى.. تعرف على أبرز الكتّاب "المهاجرين"

شريف بكر وكيلًا أدبيًا للكتب العربية في إيطاليا

الأحد.. "الفنون التقليدية فى مصر" بمكتبة الإسكندرية

عمارة المساجد في احتفال مكتبة القاهرة بيوم الفن الإسلامي

صفحتنا ع الفيس بوك