الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكرّم أسرة الفقيد جمال محمود تقديرًا لتفانيه في عمله

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

 حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواساة أسرة الفقيد جمال محمود عبدالباسط، فني الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية المنشية التابعة لـ مركز كوم أمبو، والذي وافته المنية أثناء أداؤه لعمله بإصلاح كشافات إنارة عامة بدائرة الوحدة المحلية تعرض خلالها لصعق كهربائي أسفر عن وفاته في الحال. 

تسليم أسرته درع 

وقام المحافظ بتسليم أسرته مبلغ مالى مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعيشية، فضلاً عن إهداء درع المحافظة، وتسليم شهادة تقدير تحمل اسم المتوفي جمال محمود، عرفانًا بتفانيه في عمله بجد وإخلاص ليكون نموذجًا يُحتذى به. 

تفاصيل اللقاء 

وخلال لقائه بأسرة الفقيد جمال محمود، بحضور شقيقه وزوجته وأولاده مصطفى وجنا، وأيضاً شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأفراد الأسرة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على أي مطالب أو احتياجات لتوفير حياة كريمة لهم.

كما قام المحافظ بتسليم كرسي متحرك من مبادرة "الناس لبعضهم" لابنة الفقيد مريم جمال - 15 سنة، والتي تعاني من شلل نصفي لمساعدتها على الحركة والتنقل فى سهولة ويسر. 

فيما قدمت أسرة الفقيد جمال محمود، شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة، والمشاعر الطيبة تجاههم، وجبر خاطرهم، وحرصه للوقوف على مطالبهم، والتوجيه لتلبيتها بشكل فوري وسريع. 

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان
محافظ أسوان يستقبل أسرة فنى الكهرباء المتوفي لفتة أبوية وإنسانية لمحافظ أسوان محافظ أسوان يكرم أسرة فنى كهرباء متوفى أسرة فني كهرباء متوفي فى كوم أمبو أسرة فنى كهرباء متوفى فى ضيافة محافظ أسوان

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