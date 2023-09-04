الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة تكليف تسيير أعمال الموارد البشرية

اجتماع لجنة تكليف
اجتماع لجنة تكليف تسيير أعمال الموارد البشرية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماع لجنة اختبار ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وهى المسابقة التى تم فتح باب التقدم لها خلال شهر أغسطس المنقضى. 

عدد المتقدمين من العاملين 

وتقدم لها 9 من العاملين بالديوان العام بمحافظة أسوان والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والجهات الحكومية المختلفة وفقاً للشروط والضوابط المنظمة. 

وجاء ذلك ضمن رؤية محافظة أسوان، لاختيار الأكفأ والأنسب من القيادات المحلية للارتقاء بمنظومة العمل العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى وفقًا لرؤية مصر 2030، وفى أجواء من الشفافية 

الهدف من تنظيم المسابقة 

وخلال الاجتماع، أكد محافظ أسوان أن تنظيم هذه المسابقة يستهدف تكليف أحد الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط لتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية بالديوان العام بإعتبارها تمثل العمود الفقرى لأى كيان حكومى أو مؤسسى. 

الاختيار وفق ضوابط وقواعد 

ولفت إلى أن الإختيار يتم وفق ضوابط وقواعد صارمة تستهدف القدرة على الإبتكار والإبداع والعمل بروح الفريق الواحد. 

وحضر الاجتماع  الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن مديرى الشئون المالية والقانونية والتنظيم والإدارة. 

 

اجتماع محافظ أسوان إجتماع لجنة ندب أحد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية محافظ أسوان يترأس إجتماع ندب العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشرية محافظ أسوان يترأس إجتماع اختيار احد العاملين لتكليفه بتسيير أعمال إدارة الموارد البشريه

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