السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات

تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مسئولى المحليات بتكثيف الجهود المبذولة والمرور الميدانى من أجل رفع مستوى النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وضمان تلبية الشكاوى والمطالب الجماهيرية بالشكل المطلوب. 

من جانبه، أوضح شوقى مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، أنه تم القيام بمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأتربة بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق حى شرق مدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى متابعة أعمال كنس ورش وغسيل نفق المشاة أسفل السكة الحديد. 

وأشار إلى أنه تم أيضًا تفقد إجراءات استلام طلبات المواطنين وتقديم المعاملات اللازمة ضمن أعمال التشغيل التجريبى لمجمع الخدمات الحكومية بقرية إقليت. 

فيما لفت صابر حسين، رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم المرور الميدانى لمتابعة أعمال النظافة العامة ورش وتمهيد الطرق حول مجمع مواقف سيارات نقل الركاب، بالإضافة إلى متابعة أعمال التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء. 

وفى السياق، أضاف محمود عليان، رئيس مدينة السباعية، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة للمرور الميدانى والتفتيش على المحلات التجارية والمطاعم ومتابعة الأسعار، بجانب تفقد المخابز البلدية للتأكيد على المواصفات والأوزان وجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين. 

ولفت إلى أن الحملة شارك فيها مسئولو إدارة التموين، وقد أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفة متنوعة ما بين عدم إعلان أسعار وشهادات صحية ونقص أوزان، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعلى جانب آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيد حملة لرفع القمامة ومخلفات هدم المبانى من أسفل كوبرى الشيخ عيسى، وذلك بإشراف علاء الدين ممدوح، نائب رئيس المدينة. 

تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
تكثيف الجهود المبذولة
أسوان الارتقاء بمستوى الخدمات التفتيش على المحلات الشوارع والميادين الرئيسية المسطحات الخضراء المرور الميداني طلبات المواطنين مجمع الخدمات الحكومية

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