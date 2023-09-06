الرئيس الفلسطيني: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يسهم في جر المنطقة إلى التصعيد

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبومازن”، الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير خارجية ودفاع إيرلندا مايكل مارتن والوفد المرافق له، محذرا من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلع الرئيس الفلسطيني الوزير الإيرلندي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وعدوان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن استمرار الأعمال أحادية الجانب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى استمرار إرهاب المستوطنين، يسهم في توتر الأجواء وجر المنطقة إلى مربع التصعيد والعنف الذي لا يمكن لأحد توقع نتائجه، الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا فاعلا لوقف التدهور وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

أبو مازن يشيد بالعلاقات الفلسطينية الإيرلندية

وأشاد عباس بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني والأيرلندي الصديقين، مثمنا الدعم الذي تقدمه إيرلندا في مجال المنح الدراسية إلى الطلبة الفلسطينيين.

وأكد أبو مازن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرلندا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم إلى العملية السياسية وفق الشرعية الدولية، وحث أوروبا على دعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة من أجل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لتهيئة الأجواء لأفق سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

من جانبه، أكد الوزير الأيرلندي، موقف بلاده الثابت الداعم لتحقيق التسوية السياسية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

ولفت مارتن إلى أن إيرلندا ستواصل تقديم الدعم إلى الشعب الفلسطيني، وخاصة في مجال المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في العودة وفقًا للقرار (194)، ومبادرة السلام العربية- هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.